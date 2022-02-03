Пекин-2022. Расписание Олимпиады на 3 февраля

Завтра, 3 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоятся соревнования по керлингу, хоккею и фристайлу (могул). Стартует второй день соревнований в 03:05 по киевскому времени.

03:05. Керлинг. Микст. Австралия – Китай (второй тур).

03:05. Керлинг. Микст. Швеция – Чехия (второй тур).

03:05. Керлинг. Микст. США – Италия (второй тур).

03:05. Керлинг. Микст. Великобритания – Канада (второй тур).

06:10. Хоккей. Женщины. Чехия – Китай (первый тур, группа B).

06:10. Хоккей. Женщины. Канада – Швейцария (первый тур, группа А).

08:05. Керлинг. Микст. Италия – Швейцария (третий тур).

08:05. Керлинг. Микст. США – Норвегия (третий тур).

10:40. Хоккей. Женщины. Швеция – Япония (первый тур, группа B).

12:00. Фристайл. Могул (женщины, первая квалификация).

13:45. Фристайл. Могул (мужчины, первая квалификация).

14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Канада (четвертый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Швейцария – Великобритания (четвертый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Китай – Швеция (четвертый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Чехия – Австралия (четвертый тур).

15:10. Хоккей. Женщины. Финляндия – США (первый тур, группа А).

Также 3 февраля начнутся тренировки у горнолыжников, прыгунов с трамплина и саночников.