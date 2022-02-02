Олимпийский огонь уже в Китае. Видео

Олимпийские игры все ближе. Спортсмены начнут соревноваться уже послезавтра, а сегодня в Китае началась трехдневная эстафета олимпийского огня.

Как сообщает China Xinhua News, пламя пронесут 1 200 факелоносцев, самому младшему из которых 14 лет, а самому старшему - 86.

Маршрут будет проходить по всем самым знаменитым местам "поднебесной", в том числе, по Великой китайской стене, Яньцине, Чжанцзякоу и в Летнем императорском дворце. 4 февраля факел прибудет в Пекинский олимпийский парк, где пройдет церемония открытия Игр.



