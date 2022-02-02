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Спорт
Новости спорта
2 февраля 22, 12:53
Олимпийский огонь уже в Китае. Видео
Олимпийский огонь
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В Пекине стартовала эстафета передачи огня зимних Игр-2022.

Олимпийские игры все ближе. Спортсмены начнут соревноваться уже послезавтра, а сегодня в Китае началась трехдневная эстафета олимпийского огня.

Как сообщает China Xinhua News, пламя пронесут 1 200 факелоносцев, самому младшему из которых 14 лет, а самому старшему - 86.

Маршрут будет проходить по всем самым знаменитым местам "поднебесной", в том числе, по Великой китайской стене, Яньцине, Чжанцзякоу и в Летнем императорском дворце. 4 февраля факел прибудет в Пекинский олимпийский парк, где пройдет церемония открытия Игр.


Напомним, что 24 зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Участие в ней примут более 4 тысяч спортсменов из 95 стран, которые в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.
Korrespondent
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