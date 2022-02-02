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2 февраля 22, 09:16
Олимипада-2022: участников просят отказаться от смартфонов
Олимипада
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В Пекине участников зимней Олимпиады-2022 призвали отказаться от личных смартфонов

Об этом просит Федеральное бюро расследований США. Причина - угроза кибератак со стороны китайских властей. Об этом сообщает BBC.

Вместо личных смартфонов просят использовать временные. В бюро опасаются, что на смартфоны могут попасть программы-вымогатели, другое вредоносное ПО, а также вирусы-шпионы.

Пока неизвестно о какой-либо конкретной угрозе на Олимпиаде, но в ФБР добавили, что Национальные олимпийские комитеты в некоторых западных странах также советуют не пользоваться личными смартфонами в Китае.

Напомним, Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования, за два дня до церемонии открытия. Игры продлятся до 20 февраля включительно, в связи с этим было официально обнародовано расписание соревнований.

Кроме того, в столице Китая ввели новые правила для въезда. Это связанно с тем, что в Пекине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон", до конца марта туристы должны будут сдать тест на COVID через 72 часа после прибытия.
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