Бенфика хочет продать Яремчука - СМИ

Руководство лиссабонской Бенфики недовольно покупкой Романа Яремчука и планирует в скором времени продать украинца. Об этом сообщает Correio da Manhã.

По данным издания, "орлы" уже выставили нападающего на трансфер. Португальцы планируют продать форварда в Англию за 17 миллионов евро и таким образом вернуть потраченные на покупку деньги.

Отметим, что Яремчук перешел в Бенфику летом прошлого года из бельгийского Гента. За это время украинский нападающий сыграл в составе клуба 29 матчей, забил 6 мячей, совершил 5 результативных передач.

Главным претендентом на форварда называют Эвертон.