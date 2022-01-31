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31 января 22, 10:42
Бенфика хочет продать Яремчука - СМИ
Руководство лиссабонской Бенфики недовольно покупкой Романа Яремчука и планирует в скором времени продать украинца. Об этом сообщает Correio da Manhã.
По данным издания, "орлы" уже выставили нападающего на трансфер. Португальцы планируют продать форварда в Англию за 17 миллионов евро и таким образом вернуть потраченные на покупку деньги.
Отметим, что Яремчук перешел в Бенфику летом прошлого года из бельгийского Гента. За это время украинский нападающий сыграл в составе клуба 29 матчей, забил 6 мячей, совершил 5 результативных передач.
Главным претендентом на форварда называют Эвертон.