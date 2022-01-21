Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.07
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
21 января 22, 18:39
На Олимпиаде-2022 выступят 45 украинских спортсменов
Олимпиада-2022
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской делегации на Зимних играх в Пекине.

Украину на зимней Олимпиаде в Пекине представят 45 спортсменов, которые будут выступать в 12 видах спорта. Об этом сообщает сайт Национального олимпийского комитета. Кроме того, в утвержденный состав украинской делегации вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, а также 7 представителей технического персонала.

Отметим, что впервые наша страна будет представлена в таких видах программы как соревнования смешанных команд в фристайле и женском бобслее.

Кроме того, в состав сборной Украины вошли четверо Олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

Напомним, что Олимпиада-2022 начнется 4 февраля и продлится до 20 февраля. На прошлых зимних Играх-2018 года в корейском Пхьончане Украину представляли 33 атлета.

Читайте также: Олимпиада-2022: в каких видах спорта пройдут соревнования

А также напомним, что Украина планировала подать заявку на участие в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2022 года и заложить в госбюджет на 2011 год на ее подготовку $500 миллионов.
Korrespondent
Ещё по теме:
МОК объяснил свою оплошность с картой Украины
Черкасова вышла в полуфинал олимпийского турнира
Алтухов и Янчук не сумели выйти в финал Олимпиады
Бех-Романчук: Не достигла того, ради чего приехала
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей