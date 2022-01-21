На Олимпиаде-2022 выступят 45 украинских спортсменов

Украину на зимней Олимпиаде в Пекине представят 45 спортсменов, которые будут выступать в 12 видах спорта. Об этом сообщает сайт Национального олимпийского комитета. Кроме того, в утвержденный состав украинской делегации вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, а также 7 представителей технического персонала.

Отметим, что впервые наша страна будет представлена в таких видах программы как соревнования смешанных команд в фристайле и женском бобслее.

Кроме того, в состав сборной Украины вошли четверо Олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

Напомним, что Олимпиада-2022 начнется 4 февраля и продлится до 20 февраля. На прошлых зимних Играх-2018 года в корейском Пхьончане Украину представляли 33 атлета.

Читайте также: Олимпиада-2022: в каких видах спорта пройдут соревнования



А также напомним, что Украина планировала подать заявку на участие в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2022 года и заложить в госбюджет на 2011 год на ее подготовку $500 миллионов.

