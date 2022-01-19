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Спорт
Новости спорта
19 января 22, 09:29
Олимпиада-2022: в каких видах спорта пройдут соревнования
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В Пекине на зимней Олимпиаде-2022 пройдут соревнования в 15 дисциплинах

В Пекине на зимней Олимпиаде-2022 пройдут соревнования в 15 дисциплинах, среди которых семь новых.

В соревнованиях примут участия спортсмены из 95 стран мира, будет разыграно 109 комплектов медалей.


Новые соревнования:


  • - женские одиночные соревнования по бобслею,
  • - мужские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,
  • - женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,
  • - смешанная эстафета в шорт-треке,
  • - смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,
  • - прыжки на лыжах с трамплина,
  • - сноуборд-кросс.


Виды спорта


Бобслей
  • - Комплекты медалей - 4

Виды соревнований:

  • - двойки (мужчины, женщины);
  • - четверки (мужчины);
  • - монобоб впервые в программе Олимпиады (женщины).

Биатлон
  • - Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

  • - спринт (мужчины, женщины);
  • - гонка преследования (мужчины, женщины);
  • - индивидуальные гонки (мужчины, женщины);
  • - масс-старт (мужчины, женщины);
  • - эстафета (мужчины, женщины);
  • - смешанная эстафета.

Горнолыжный спорт
  • - Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

  • - скоростной спуск (мужчины, женщины);
  • - супергигант (мужчины, женщины);
  • - гигантский слалом (мужчины, женщины);
  • - слалом (мужчины, женщины);
  • - комбинация (мужчины, женщины);
  • - командные соревнования.

Керлинг
  • - Комплекты медалей - 3

Виды соревнований:

  • - мужские команды;
  • - женские команды;
  • - смешанные пары.

Конькобежный спорт
  • - Комплекты медалей - 14

Виды соревнований:

  • - 500 м (мужчины, женщины);
  • - 1000 м (мужчины, женщины);
  • - 1500 м (мужчины, женщины);
  • - 300 м (женщины);
  • - 5000 м (мужчины, женщины);
  • - 10000 м (мужчины, женщины);
  • - масс-старт (мужчины, женщины);
  • - командные гонки (мужчины, женщины).

Шорт-трек
  • - Комплекты медалей - 9

Виды соревнований:

  • - 500 м (мужчины, женщины);
  • - 1000 м (мужчины, женщины);
  • - 1500 м (мужчины, женщины);
  • - эстафета 5000 м (мужчины, женщины);
  • - 2000 м впервые в программе Олимпиады (смешанная эстафета).

Лыжное двоеборье
  • - Комплекты медалей - 3

Виды соревнований:

  • - нормальный трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);
  • - большой трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);
  • - эстафета - большой трамплин /4 по 5 км (мужчины).

Лыжные гонки
  • - Комплекты медалей - 12

Виды соревнований:

  • - 15 км с раздельным стартом классическим стилем (мужчины);
  • - индивидуальный спринт вольным стилем (мужчины, женщины);
  • - командный спринт классическим стилем (мужчины, женщины);
  • - скиатлон 15 км+15 км (мужчины);
  • - 50 км масс-старт вольным стилем (мужчины);
  • - эстафета 4 по 10 км (мужчины, женщины);
  • - 10 км с раздельным стартом классическим стилем (женщины);
  • - скиатлон 7,5 км + 7,5 км (женщины);
  • - 30 км масс-старт вольным стилем (женщины).

Прыжки с трамплина
  • - Комплекты медалей - 5

Виды соревнований:

  • - индивидуальный турнир на трамплине К95 (мужчины, женщины);
  • - индивидуальный турнир на трамплине К125 (мужчины);
  • - командные соревнования (мужчины);
  • - смешанные командные соревнования.

Санный спорт
  • - Комплекты медалей - 4

Виды соревнований:

  • - одноместные сани (мужчины, женщины);
  • - двухместные сани (мужчины);
  • - командная эстафета.

Скелетон
  • - Комплекты медалей - 2

Виды соревнований:

  • - среди мужчин;
  • - среди женщин.

Сноуборд
  • - Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

  • - слоупстайл (мужчины, женщины);
  • - биг-эйр (мужчины, женщины);
  • - борд-кросс (мужчины, женщины);
  • - хафпайп (мужчины, женщины);
  • - параллельный гигантский слалом (мужчины, женщины);
  • - смешанные командные соревнования по борд-кроссу - впервые в программе Олимпиады.

Фигурное катание
  • - Комплекты медалей - 5

Виды соревнований:

  • - мужское одиночное соревнование;
  • - женское одиночное соревнование;
  • - парное катание;
  • - командное соревнование;
  • - танцы на льду.

Фристайл
  • - Комплекты медалей - 13

Виды соревнований:

  • - могул (мужчины, женщины);
  • - акробатика впервые в программе Олимпиады в смешанных соревнованиях (мужчины, женщины);
  • - ски-кросс (мужчины, женщины);
  • - хафпайп (мужчины, женщины);
  • - слоупстайл (мужчины, женщины);
  • - биг-эйр впервые в программе Олимпиады (мужчины, женщины);

Хоккей
  • - Комплекты медалей - 2

Виды соревнований:

  • - среди мужчин;
  • - среди женщин.
Напомним, что США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.
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