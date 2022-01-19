Спорт Новости спорта
19 января 22, 09:29
Олимпиада-2022: в каких видах спорта пройдут соревнования
В Пекине на зимней Олимпиаде-2022 пройдут соревнования в 15 дисциплинах, среди которых семь новых.
В соревнованиях примут участия спортсмены из 95 стран мира, будет разыграно 109 комплектов медалей.
Новые соревнования:
- - женские одиночные соревнования по бобслею,
- - мужские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,
- - женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,
- - смешанная эстафета в шорт-треке,
- - смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,
- - прыжки на лыжах с трамплина,
- - сноуборд-кросс.
Виды спорта
Бобслей
- - Комплекты медалей - 4
Виды соревнований:
- - двойки (мужчины, женщины);
- - четверки (мужчины);
- - монобоб впервые в программе Олимпиады (женщины).
Биатлон
- - Комплекты медалей - 11
Виды соревнований:
- - спринт (мужчины, женщины);
- - гонка преследования (мужчины, женщины);
- - индивидуальные гонки (мужчины, женщины);
- - масс-старт (мужчины, женщины);
- - эстафета (мужчины, женщины);
- - смешанная эстафета.
Горнолыжный спорт
- - Комплекты медалей - 11
Виды соревнований:
- - скоростной спуск (мужчины, женщины);
- - супергигант (мужчины, женщины);
- - гигантский слалом (мужчины, женщины);
- - слалом (мужчины, женщины);
- - комбинация (мужчины, женщины);
- - командные соревнования.
Керлинг
- - Комплекты медалей - 3
Виды соревнований:
- - мужские команды;
- - женские команды;
- - смешанные пары.
Конькобежный спорт
- - Комплекты медалей - 14
Виды соревнований:
- - 500 м (мужчины, женщины);
- - 1000 м (мужчины, женщины);
- - 1500 м (мужчины, женщины);
- - 300 м (женщины);
- - 5000 м (мужчины, женщины);
- - 10000 м (мужчины, женщины);
- - масс-старт (мужчины, женщины);
- - командные гонки (мужчины, женщины).
Шорт-трек
- - Комплекты медалей - 9
Виды соревнований:
- - 500 м (мужчины, женщины);
- - 1000 м (мужчины, женщины);
- - 1500 м (мужчины, женщины);
- - эстафета 5000 м (мужчины, женщины);
- - 2000 м впервые в программе Олимпиады (смешанная эстафета).
Лыжное двоеборье
- - Комплекты медалей - 3
Виды соревнований:
- - нормальный трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);
- - большой трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);
- - эстафета - большой трамплин /4 по 5 км (мужчины).
Лыжные гонки
- - Комплекты медалей - 12
Виды соревнований:
- - 15 км с раздельным стартом классическим стилем (мужчины);
- - индивидуальный спринт вольным стилем (мужчины, женщины);
- - командный спринт классическим стилем (мужчины, женщины);
- - скиатлон 15 км+15 км (мужчины);
- - 50 км масс-старт вольным стилем (мужчины);
- - эстафета 4 по 10 км (мужчины, женщины);
- - 10 км с раздельным стартом классическим стилем (женщины);
- - скиатлон 7,5 км + 7,5 км (женщины);
- - 30 км масс-старт вольным стилем (женщины).
Прыжки с трамплина
- - Комплекты медалей - 5
Виды соревнований:
- - индивидуальный турнир на трамплине К95 (мужчины, женщины);
- - индивидуальный турнир на трамплине К125 (мужчины);
- - командные соревнования (мужчины);
- - смешанные командные соревнования.
Санный спорт
- - Комплекты медалей - 4
Виды соревнований:
- - одноместные сани (мужчины, женщины);
- - двухместные сани (мужчины);
- - командная эстафета.
Скелетон
- - Комплекты медалей - 2
Виды соревнований:
- - среди мужчин;
- - среди женщин.
Сноуборд
- - Комплекты медалей - 11
Виды соревнований:
- - слоупстайл (мужчины, женщины);
- - биг-эйр (мужчины, женщины);
- - борд-кросс (мужчины, женщины);
- - хафпайп (мужчины, женщины);
- - параллельный гигантский слалом (мужчины, женщины);
- - смешанные командные соревнования по борд-кроссу - впервые в программе Олимпиады.
Фигурное катание
- - Комплекты медалей - 5
Виды соревнований:
- - мужское одиночное соревнование;
- - женское одиночное соревнование;
- - парное катание;
- - командное соревнование;
- - танцы на льду.
Фристайл
- - Комплекты медалей - 13
Виды соревнований:
- - могул (мужчины, женщины);
- - акробатика впервые в программе Олимпиады в смешанных соревнованиях (мужчины, женщины);
- - ски-кросс (мужчины, женщины);
- - хафпайп (мужчины, женщины);
- - слоупстайл (мужчины, женщины);
- - биг-эйр впервые в программе Олимпиады (мужчины, женщины);
Хоккей
- - Комплекты медалей - 2
Виды соревнований:
- - среди мужчин;
- - среди женщин.
Напомним, что США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.