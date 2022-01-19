Олимпиада-2022: в каких видах спорта пройдут соревнования

В Пекине на зимней Олимпиаде-2022 пройдут соревнования в 15 дисциплинах, среди которых семь новых.

В соревнованиях примут участия спортсмены из 95 стран мира, будет разыграно 109 комплектов медалей.





Новые соревнования:





- женские одиночные соревнования по бобслею,

- мужские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,

- женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,

- смешанная эстафета в шорт-треке,

- смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,

- прыжки на лыжах с трамплина,

- сноуборд-кросс.





Виды спорта





Бобслей

- Комплекты медалей - 4

Виды соревнований:

- двойки (мужчины, женщины);

- четверки (мужчины);

- монобоб впервые в программе Олимпиады (женщины).





Биатлон

- Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

- спринт (мужчины, женщины);

- гонка преследования (мужчины, женщины);

- индивидуальные гонки (мужчины, женщины);

- масс-старт (мужчины, женщины);

- эстафета (мужчины, женщины);

- смешанная эстафета.





Горнолыжный спорт

- Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

- скоростной спуск (мужчины, женщины);

- супергигант (мужчины, женщины);

- гигантский слалом (мужчины, женщины);

- слалом (мужчины, женщины);

- комбинация (мужчины, женщины);

- командные соревнования.





Керлинг

- Комплекты медалей - 3

Виды соревнований:

- мужские команды;

- женские команды;

- смешанные пары.





Конькобежный спорт

- Комплекты медалей - 14

Виды соревнований:

- 500 м (мужчины, женщины);

- 1000 м (мужчины, женщины);

- 1500 м (мужчины, женщины);

- 300 м (женщины);

- 5000 м (мужчины, женщины);

- 10000 м (мужчины, женщины);

- масс-старт (мужчины, женщины);

- командные гонки (мужчины, женщины).





Шорт-трек

- Комплекты медалей - 9

Виды соревнований:

- 500 м (мужчины, женщины);

- 1000 м (мужчины, женщины);

- 1500 м (мужчины, женщины);

- эстафета 5000 м (мужчины, женщины);

- 2000 м впервые в программе Олимпиады (смешанная эстафета).





Лыжное двоеборье

- Комплекты медалей - 3

Виды соревнований:

- нормальный трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);

- большой трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);

- эстафета - большой трамплин /4 по 5 км (мужчины).





Лыжные гонки

- Комплекты медалей - 12

Виды соревнований:

- 15 км с раздельным стартом классическим стилем (мужчины);

- индивидуальный спринт вольным стилем (мужчины, женщины);

- командный спринт классическим стилем (мужчины, женщины);

- скиатлон 15 км+15 км (мужчины);

- 50 км масс-старт вольным стилем (мужчины);

- эстафета 4 по 10 км (мужчины, женщины);

- 10 км с раздельным стартом классическим стилем (женщины);

- скиатлон 7,5 км + 7,5 км (женщины);

- 30 км масс-старт вольным стилем (женщины).





Прыжки с трамплина

- Комплекты медалей - 5

Виды соревнований:

- индивидуальный турнир на трамплине К95 (мужчины, женщины);

- индивидуальный турнир на трамплине К125 (мужчины);

- командные соревнования (мужчины);

- смешанные командные соревнования.





Санный спорт

- Комплекты медалей - 4

Виды соревнований:

- одноместные сани (мужчины, женщины);

- двухместные сани (мужчины);

- командная эстафета.





Скелетон

- Комплекты медалей - 2

Виды соревнований:

- среди мужчин;

- среди женщин.





Сноуборд

- Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

- слоупстайл (мужчины, женщины);

- биг-эйр (мужчины, женщины);

- борд-кросс (мужчины, женщины);

- хафпайп (мужчины, женщины);

- параллельный гигантский слалом (мужчины, женщины);

- смешанные командные соревнования по борд-кроссу - впервые в программе Олимпиады.





Фигурное катание

- Комплекты медалей - 5

Виды соревнований:

- мужское одиночное соревнование;

- женское одиночное соревнование;

- парное катание;

- командное соревнование;

- танцы на льду.





Фристайл

- Комплекты медалей - 13

Виды соревнований:

- могул (мужчины, женщины);

- акробатика впервые в программе Олимпиады в смешанных соревнованиях (мужчины, женщины);

- ски-кросс (мужчины, женщины);

- хафпайп (мужчины, женщины);

- слоупстайл (мужчины, женщины);

- биг-эйр впервые в программе Олимпиады (мужчины, женщины);





Хоккей

- Комплекты медалей - 2

Виды соревнований:

- среди мужчин;

- среди женщин.

Напомним, что США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.

