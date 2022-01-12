Топ-10 цитат от России после встречи с США

В начавшейся вчера серии переговоров России с США, Евросоюзом и НАТО по "гарантиям безопасности" ключевую роль играет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. LIGA.net предлагает подборку его публичных высказываний, по которым можно судить о желании и способности Кремля идти на компромисс с Западом по вопросам "нерасширения НАТО" и деэскалации на границах Украины.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится".

"НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

"Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причем не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада".

"Есть предмет для разговора с точки зрения объяснения логики подходов и, наверное, уточнения того, чем руководствуются коллеги в Вашингтоне и в НАТО в целом. Но ожидать, что на основе той уточненной, публичной подачи своей позиции, которую мы имеем на сегодня, незадолго до начала контактов, мы продвинемся вперед, было бы наивно".

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть".

"Мы приехали в Женеву для того, чтобы это все не зашло в тупик. И мы потратили значительные усилия, чтобы объяснить американским коллегам, почему игра с огнем не в их интересах, почему возможное игнорирование абсолютно оправданной постановки вопроса с нашей стороны о том, что дальше так, как это происходило в последние десятилетия, продолжаться не может в отношениях с НАТО. Нужны радикальные изменения вообще самой канвы наших отношений, ее матрицы, ее рамок".

"Мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах [обвинений в адрес России]. В ответ либо молчание, либо ссылки на то, что "вы сами знаете, что вы делаете, и ничего больше доказывать не нужно". Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать: "Не хотите на слово верить – и не надо".

"По некоторым параметрам взаимодействие Украины с НАТО на сегодня и более продвинуто, чем работа некоторых других членов НАТО внутри альянса (с точки зрения вклада в решение задач, стоящих перед этим блоком), и более опасно для нас, потому что это… ну… просто рядом со всех точек зрения".

"У нас вызывает беспокойство возможность намеренных провокаций со стороны Украины, которые Киев может проводить самостоятельно, либо в сотрудничестве с западными странами, такими как США. Это может создать ситуацию, когда вероятность столкновений возрастет, и этого необходимо избежать".

"Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято, как новая угроза со стороны России... Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время [угрожают], что обрушат наш рынок, отключат от SWIFT, а то еще что-то расскажут нам про несертификацию "Северного потока – 2".