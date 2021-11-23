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Спорт
Новости спорта
22 ноября 21, 17:18
Нагельсманн: Бавария не собирается дарить очки Динамо
Бавария
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Наставник мюнхенского клуба рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры в Киеве.

Несмотря на то что игра в Киеве не имеет для Баварии никакого турнирного значения, мюнхенский клуб не будет дарить очки Динамо. Заявил на предматчевой пресс-конференции, перед игрой Лиги чемпионов, главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн.

По его словам, в последнее время его подопечных преследовали неудачи, а потому футболисты настроены исправить ситуацию и показать насколько сильна команда. В тоже время участие многих игроков, в матче в Киеве, остается под вопросом. 

"Лига чемпионов никогда не бывает неважной. Мы не испытываем никакого давления из-за поражения в поединке против Аугсбурга. Теперь мы можем показать свою реакцию на тот матч.

Коман и Забитцер имеют определенные повреждения. Неизвестно, смогут ли они сыграть. У Забитцера были проблемы с ахилловым сухожилием и икрой.

По Коману пока непонятно, но нам нужно подождать, потому что на выходных предстоит важная игра Бундеслиги", — рассказал Нагельсманн.

Напомним, Динамо и Бавария сыграют НСК Олимпийский уже завтра, 23 ноября. Начало поединка в 19:45.
Korrespondent
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