Следующим соперником Беринчика будет россиянин

Денис Беринчик будет защищать свой титул WBO International в бою с россиянином Исой Чаниевым. Сообщил генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк. Бой состоится 18 декабря в ТРЦ Терминал (Бровары).

Отметим, что 29-летний Чаниев провел в профессионалах 15 боев, добыл 13 побед и дважды проиграл.

Что касается Беринчика, то для 33-летнего спортсмена это будет 10 подряд поединок, проведенный в Украине. А всего чемпион мира по версии WBO International в легком весе провел 15 боев. Все выиграл, причем девять нокаутом.

Это будет 6-я защита титула для Беринчика.