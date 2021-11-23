Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.08
USD
26.68
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
22 ноября 21, 17:16
Следующим соперником Беринчика будет россиянин
Денис Беринчик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стало известно где и против какого соперника будет защищать свой титул украинский боксер.

Денис Беринчик будет защищать свой титул WBO International в бою с россиянином Исой Чаниевым. Сообщил генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк. Бой состоится 18 декабря в ТРЦ Терминал (Бровары).

Отметим, что 29-летний Чаниев провел в профессионалах 15 боев, добыл 13 побед и дважды проиграл.

Что касается Беринчика, то для 33-летнего спортсмена это будет 10 подряд поединок, проведенный в Украине. А всего чемпион мира по версии WBO International в легком весе провел 15 боев. Все выиграл, причем девять нокаутом.

Это будет 6-я защита титула для Беринчика.
Korrespondent
Ещё по теме:
Украинский боксер выиграл олимпийский отборочный турнир
Зубковская - паралимпийская чемпионка Токио
На Паралимпиаде на шестой день Украина завоевала 11 медалей
Холифилд: Бой с Усиком будет сложным для Джошуа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нагельсманн: Бавария не собирается дарить очки Динамо
Лента новостей