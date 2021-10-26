Конте может возглавить Манчестер Юнайтед

Антонио Конте готов вернуться в английскую Премьер-лигу и возглавить Манчестер Юнайтед в случае отставки Оле-Гуннара Сольскьяера. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. В тоже время руководство "манкунианцев" окончательного решения в отношении норвежца еще не приняло.





"Решение Антонио Конте не вызывает сомнений уже несколько дней. Он хочет работать в Манчестер Юнайтед и готов принять это предложение.





Но официального предложения по-прежнему нет, так дела обстоят на данный момент. Манчестер Юнайтед по-прежнему раздумывает, увольнять Сульшера или нет", – написал журналист.





А другой итальянский журналист, Николо Скира, заявил: 52-летний тренер уже отправил свои условия в офис "красных дьяволов". Специалист хочет, чтобы ему предоставили контракт на три года.





Напомним, Антонио Конте уже тренировал в английской Премьер-лиге лондонский Челси. И привел "аристократов" к чемпионству в дебютном сезоне. Но провал во втором привел его к отставке.





Последним местом работы Конте был миланский Интер, который под его руководством впервые за 11 лет выиграл чемпионство в Серии А. Тренер ушел из клуба после конфликта с руководством.



