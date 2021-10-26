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Спорт
Новости спорта
26 октября 21, 12:49
Конте может возглавить Манчестер Юнайтед
Антонио Конте
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Итальянец готов стать главным тренером "манкунианцев" в случае отставки Сольскьяера.
Антонио Конте готов вернуться в английскую Премьер-лигу и возглавить Манчестер Юнайтед в случае отставки Оле-Гуннара Сольскьяера. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. В тоже время руководство "манкунианцев" окончательного решения в отношении норвежца еще не приняло.

"Решение Антонио Конте не вызывает сомнений уже несколько дней. Он хочет работать в Манчестер Юнайтед и готов принять это предложение.

Но официального предложения по-прежнему нет, так дела обстоят на данный момент. Манчестер Юнайтед по-прежнему раздумывает, увольнять Сульшера или нет", – написал журналист.

А другой итальянский журналист, Николо Скира, заявил: 52-летний тренер уже отправил свои условия в офис "красных дьяволов". Специалист хочет, чтобы ему предоставили контракт на три года.

Напомним, Антонио Конте уже тренировал в английской Премьер-лиге лондонский Челси. И привел "аристократов" к чемпионству в дебютном сезоне. Но провал во втором привел его к отставке.

Последним местом работы Конте был миланский Интер, который под его руководством впервые за 11 лет выиграл чемпионство в Серии А. Тренер ушел из клуба после конфликта с руководством.

Источник: https://korrespondent.net/
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