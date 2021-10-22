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Спорт
Новости спорта
22 октября 21, 14:15
Арсенал подписал 4-летнего игрока
Заин Аль Салман
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Мальчик по прозвищу "маленький Месси" еще ходит в ясли, но играет в футбол с детьми вдвое старше.
Лондонский Арсенал подписал 4-летнего игрока. Заин Аль Салман еще ходит в ясли, но в футбол играет с вдвое старшими детьми. Тренера хвалят ребенка за удар, контроль мяча и точность передач.

Мальчика пригласили в подготовительную академию клуба. Ранее Заин ходил в британскую First Touch Football Academy. Как рассказал ее тренер Остин Шофилд, юного футболиста ставили с более старшими детьми, но он все равно был лучше их.

А после того, как игру мальчика увидел скаут Арсенала Стивенс Динс, он сразу пригласил Заина в академию канониров.

"Этот ребенок творит такое, что в его годы невозможно. Как он бьет по мячу – выглядит слишком остро для его возраста. Так что я позвонил приятелю, а он ответил: "Слушай, а ведь малышу только четыре". Я такой: "Да ладно!" Парню не может быть четыре, его нельзя держать в детском саду", – поведал Динс BBC.

Источник: https://korrespondent.net/
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