Бензема: Шахтер - грозный соперник, но мы добыли победу

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема подвел итоги победного матча против Шахтера (5:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.





"Мы выиграли очень важный матч и добыли три очка. Мы действительно провели хороший матч.





Мы сумели контролировать игру. Шахтер – грозный соперник, и мы знали, что они могут играть на контратаках, так что мы стремились перехватить инициативу и добыли эту победу.





Этот матч не был для нас простым. Шахтер – сильная команда с качественными футболистами", - сказал Бензема в эфире MEGOGO.





Отметим, что француз отличился голом в компенсированное время, установив окончательный счет встречи.



