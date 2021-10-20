Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.49
USD
26.22
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
20 октября 21, 11:25
Бензема: Шахтер - грозный соперник, но мы добыли победу
матч
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Француз высказался о победе над донецким Шахтером.
Нападающий мадридского Реала Карим Бензема подвел итоги победного матча против Шахтера (5:0) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы выиграли очень важный матч и добыли три очка. Мы действительно провели хороший матч.

Мы сумели контролировать игру. Шахтер – грозный соперник, и мы знали, что они могут играть на контратаках, так что мы стремились перехватить инициативу и добыли эту победу.

Этот матч не был для нас простым. Шахтер – сильная команда с качественными футболистами", - сказал Бензема в эфире MEGOGO.

Отметим, что француз отличился голом в компенсированное время, установив окончательный счет встречи.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Шапаренко может пропустить матч против Шахтера
Де Дзерби выиграл первый трофей в Шахтере и второй в карьере
Караваев: Мы не смогли выполнить требования Луческу. Видео
Ювентус впервые победил в Серии А 2021-22
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
FIFA намерена проводить чемпионаты мира каждые два года
Лента новостей