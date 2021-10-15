Мотор проиграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов

В рамках четвертого тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов Мотор на выезде встречался с ПСЖ (Франция).





Хозяева поля владели инициативой с первых минут, что позволило им получить хорошее преимущество после первой половины игры.





Во втором тайме украинская команда пыталась сравнять счет, но французы грамотно ловили нас на атаках, чем и не позволили догнать себя.





ПСЖ - Мотор 40:32 (19:14, 21:18)





Отметим, в первом туре запорожцы обыграли Порту, во втором матче уступили Барселоне, в третьем проиграли Виве Кельце.





Напомним, Мотор попал в группу B, где его соперниками стали ПСЖ, Барселона, Порту, Виве Кельце, Фленсбург-Хандевитт, Веспрем и бухарестское Динамо.



