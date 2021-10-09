КДК вынес решения касательно игр Металлиста

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по поводу матчей первой лиги чемпионата Украины.





После матча Волынь - Металлист главный тренер луцкого клуба Альберт Шахов оскорбил бригаду арбитров, за что был отстранен на две игры. Также клуб заплатит 25 гривен штрафа.





В следующих играх Волынь сыграет против Нивы и Горняк-Спорт.





КДК также вынес решение относительно поведения болельщиков в поединке Кривбасс - Металлист (0:5).





За ненадлежащее поведение фанатов криворожский клуб оштрафован на 100 000 гривен, а харьковский - на 50 000.





Напомним, поединок первой лиги приостанавливался из-за выброшенных на поле файеров.



