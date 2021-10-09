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8 октября 21, 09:14
КДК вынес решения касательно игр Металлиста
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений по поводу матчей первой лиги чемпионата Украины.
После матча Волынь - Металлист главный тренер луцкого клуба Альберт Шахов оскорбил бригаду арбитров, за что был отстранен на две игры. Также клуб заплатит 25 гривен штрафа.
В следующих играх Волынь сыграет против Нивы и Горняк-Спорт.
КДК также вынес решение относительно поведения болельщиков в поединке Кривбасс - Металлист (0:5).
За ненадлежащее поведение фанатов криворожский клуб оштрафован на 100 000 гривен, а харьковский - на 50 000.
Напомним, поединок первой лиги приостанавливался из-за выброшенных на поле файеров.
Источник: https://korrespondent.net/