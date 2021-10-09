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8 октября 21, 09:06
КДК оштрафовал Динамо на 200 тысяч гривен
Динамо
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Киевляне получили наказание.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение касательно поединка киевского Динамо и Вереса в рамках чемпионата Украины.

Комитет наказал киевский клуб за ненадлежащую организацию поединка. Динамо должно заплатить 200 000 гривен.

Напомним, во время поединка фанаты адресовали Шахтеру баннер с текстом, чтобы те уезжали в Мариуполь.

Также болельщики устроили небольшую перепалку со стюардами на стадионе.

В турнирной таблице УПЛ Динамо занимает первое место, имея 26 очков после 10 туров. В следующем поединке команда Мирчи Луческу сыграет со Львовом на выезде.

Источник: https://korrespondent.net/
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