КДК оштрафовал Динамо на 200 тысяч гривен

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение касательно поединка киевского Динамо и Вереса в рамках чемпионата Украины.





Комитет наказал киевский клуб за ненадлежащую организацию поединка. Динамо должно заплатить 200 000 гривен.





Напомним, во время поединка фанаты адресовали Шахтеру баннер с текстом, чтобы те уезжали в Мариуполь.





Также болельщики устроили небольшую перепалку со стюардами на стадионе.





В турнирной таблице УПЛ Динамо занимает первое место, имея 26 очков после 10 туров. В следующем поединке команда Мирчи Луческу сыграет со Львовом на выезде.



