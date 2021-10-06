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Спорт
Новости спорта
5 октября 21, 13:58
Раньери - главный тренер Уотфорда
Клаудио Раньери
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Итальянский специалист вернулся в английскую Премьер-лигу и подписал соглашение на два года.
Клаудио Раньери назначен главным тренером Уотфорда. Контракт с итальянцем подписан сроком на два года. На этом посту специалист сменил Хиско Муньоса, который проработал в клубе 10 месяцев и был отправлен в отставку.

Отметим, что Уотфорд - четвертый английский клуб в карьере Раньери. Ранее он также возглавлял Челси, Фулхэм и Лестер.

В последнем работу итальянца запомнили особенно хорошо, ведь под его руководством команда впервые стала чемпионом Англии в 2016 году.

Напомним, Уотфорд после семи матчей в АПЛ набрал семь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Последним клубом Раньери была итальянская Сампдория, которую специалист покинул летом этого года.

Источник: https://korrespondent.net/
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