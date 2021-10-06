Лапорта верит в Кумана

Жоан Лапорта против увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера и уговаривает совет директоров этого не делать. Об этом сообщает sport.es.





По информации СМИ, президент Барселоны через мессенджеры постоянно сообщает совету об изменениях в команде, чтобы те не узнавали все из прессы. Так, после поражения от Бенфики в Лиге чемпионов 0:3 просочилась информация, что матч против Атлетико второго октября станет последним для нидерландского специалиста.





Однако, накануне поединка, Лапорта позвонил Куману для обсуждения положения команды, текущих результатов и игры. А в день матча против мадридского клуба передал всю информацию совету директоров и пояснил свою позицию.





По мнению Лапорты, тренер заслуживает доверия, потому что принял команду в разгар спортивного и управленческого кризиса в клубе.





Напомним, после семи сыгранных матчей в испанской Ла Лиге Барселона имеет в своем активе 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Рональд Куман возглавил Барселону в августе прошлого года.



