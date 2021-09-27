Фергюсон: Роналду фантастический игрок

Роналду - фантастический футболист, и Манчестер Юнайтед очень повезло, но в начале карьеры форвард очень много нырял. Легендарный тренер Манчестер Юнайтед, сэр Алекс Фергюсон, рассказал о периоде совместной работы с португальцем.





По словам специалиста, поначалу нападающий тяжело привыкал к английскому чемпионату и много падал в штрафной без причины. Однако, Роналду быстро учился и много тренировался для того, чтобы стать лучшим.





"Помню, как мы готовились к матчу с Арсеналом и работали на базе под сильным дождем. После тренировки – а он всегда оставался после занятия поработать еще – я сказал: "Завтра у нас матч, на улице слишком мокро. Земля слишком мягкая". Я пошел в свой кабинет, смотрю в окно – и что я вижу? Он отправился заниматься на искусственный газон. Тут и сказать нечего – его взяла!» – рассказал Фергюсон в комментарии пресс-службе красных дьяволов.





Также, по его словам, Роналду всегда мечтал играть за мадридский Реал, и он как тренер не стал мешать его мечте. "Я знал Криштиану хорош. Абсолютно. Я знал это. Реал — клуб, который отлично выступает в еврокубках. Каждый футболист мечтает выступать за Реал. Нужно отдать мадридцам должное", — сказал Фергюсон.





Высказался легендарный наставник и про возвращение португальца в Манчестер Юнайтед. И его дубль в ворота Ньюкасла в первом матче. "Это фантастика. В тот день он был как Цезарь, въезжающий в Рим после победы. Пришел, увидел, победил. Это было невероятно. Для любого фаната Манчестер Юнайтед - а их там был миллион, если считать людей на улице", - заявил сэр Алекс.





Напомним, 36-летний форвард вернулся в Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Перейдя из Ювентуса в конце августа и подписав с новой командой двухлетний контракт, португалец уже успел провести за новую старую команду четыре матча во всех турнирах, забив четыре гола.



