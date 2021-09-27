Украинский боксер, новый чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь в ночь на понедельник, 27 сентября, он дал пресс-конференцию, сообщает Украинская правда.





Боксер прилетел из Лондона в Киев в 00:35. В терминале его ждали родные, фанаты и десятки журналистов.





Отмечается, что Усик вернулся домой без чемпионских поясов, поскольку на них наносят имена, дату и место боя. Ориентировочно работы займут около трех недель.





Во время беседы с журналистами боксер заявил, что может наконец "выдохнуть" и "покушать той еды, которую не разрешали кушать".





Также он рассказал, что самым напряженным раундом в бою с Энтони Джошуа был третий, а гопак станцевал уже на эмоциях, поскольку был совсем обессилен.





























Напомним, 26 сентября в Лондоне состоялся поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.





Таким образом, Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO в тяжелом весе.



