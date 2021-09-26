Усик хочет провести реванш с Джошуа в Киеве

Украинский чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением о реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).





По словам нашего боксера, он хотел бы провести второй бой с Джошуа на НСК Олимпийский в Киеве.





"Где бы я реально хотел провести реванш? На Олимпийском, в Киеве.





Джошуа - боец. Я думаю, он сделает все, чтобы стать лучше. Возможно, он решится на реванш, возможно нет. Это его проблемы. Я думаю, что решится и нас ждет снова бой", - сказал Усик на пресс-конференции после боя.



