Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
25 сентября 21, 08:46
Стартовала продажа билетов на матч Финляндия - Украина
футбол
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стоимость одного билета составит почти 40 евро.
Украинская ассоциация футбола объявила о старте продажи билетов на товарищеский матч между сборными Украины и Финляндии.

Поединок состоится 9 октября в Хельсинки (Финляндия) на стадионе Олимпийский.

Купить билеты можно будет до 30 сентября включительно. Цена пропуска на матч - 39,50 евро (примерно 1240 гривен).

Для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Зрителей будут пускать на игру исключительно в масках.

Стоит отметить, что въезд в Финляндию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Украина вновь сыграла вничью с Францией. ВИДЕОобзор
Ярмоленко: С Францией бесполезно играть первым номером
Ротань: Никаких ожиданий от квалификации Евро у нас нет
Элина Свитолина вылетела из US Open
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей