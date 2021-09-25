Стартовала продажа билетов на матч Финляндия - Украина

Украинская ассоциация футбола объявила о старте продажи билетов на товарищеский матч между сборными Украины и Финляндии.





Поединок состоится 9 октября в Хельсинки (Финляндия) на стадионе Олимпийский.





Купить билеты можно будет до 30 сентября включительно. Цена пропуска на матч - 39,50 евро (примерно 1240 гривен).





Для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Зрителей будут пускать на игру исключительно в масках.





Стоит отметить, что въезд в Финляндию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.



