Зидан может заменить Почеттино в ПСЖ

Ссора с Месси дала свой негативный результат для главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино. Руководство парижан уже начало подыскивать замену аргентинскому специалисту.





Правда, замена случится лишь в случае плохой игры команды. По сообщению El Chiringuito TV, при таком раскладе возглавить французский суперклуб может легендарный Зинедин Зидан.





Напомним, Поччетино находится у руля ПСЖ с января этого года, когда заменил на посту немца Томаса Тухеля. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Франции, но проиграла чемпионат. Что же до Зидана, то он находится без работы с мая. После того как покинул мадридский Реал.



