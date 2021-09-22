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Спорт
Новости спорта
22 сентября 21, 13:54
Зидан может заменить Почеттино в ПСЖ
Зинедин Зидан
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Руководство парижского суперклуба похоже начало подыскивать замену аргентинскому наставнику.
Ссора с Месси дала свой негативный результат для главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино. Руководство парижан уже начало подыскивать замену аргентинскому специалисту.

Правда, замена случится лишь в случае плохой игры команды. По сообщению El Chiringuito TV, при таком раскладе возглавить французский суперклуб может легендарный Зинедин Зидан.

Напомним, Поччетино находится у руля ПСЖ с января этого года, когда заменил на посту немца Томаса Тухеля. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Франции, но проиграла чемпионат. Что же до Зидана, то он находится без работы с мая. После того как покинул мадридский Реал.

Источник: https://korrespondent.net/
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