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20 сентября 21, 13:03
Италия - чемпион Европы по волейболу
волейбол
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В финале в польском Катовице апеннинцы в тяжелом пятисетовом матче обыграли сборную команду Словении.
Сборная команда Италии по волейболу выиграла чемпионат Европы в Польше. В финале турнира, который проходил в городе Катовице, апеннинцы в тяжелом поединке вырвали трофей у Словении - 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11.

Бронза досталась хозяевам турнира - полякам, которые не встретили сопротивления команды Сербии, победив в трех сетах - 25:22, 25:16, 25:22.

Напомним, сборная Украины дошла до 1/8-мой финала турнира, где проиграла команде России 25:22, 16:25, 22:25, 22:25.

Источник: https://korrespondent.net/
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