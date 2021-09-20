Италия - чемпион Европы по волейболу

Сборная команда Италии по волейболу выиграла чемпионат Европы в Польше. В финале турнира, который проходил в городе Катовице, апеннинцы в тяжелом поединке вырвали трофей у Словении - 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11.





Бронза досталась хозяевам турнира - полякам, которые не встретили сопротивления команды Сербии, победив в трех сетах - 25:22, 25:16, 25:22.





Напомним, сборная Украины дошла до 1/8-мой финала турнира, где проиграла команде России 25:22, 16:25, 22:25, 22:25.



