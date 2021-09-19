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19 сентября 21, 12:49
Шапаренко может пропустить матч против Шахтера
Полузащитник
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Неутешительные новости для киевлян.
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко получил повреждения в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики". Игрок почувствовал боли в ноге, сообщает Meta-ratings.

Поэтому Мирча Луческу поберег десятку киевлян: Николай не готовился к вчерашнему матчу УПЛ против "Александрии". Пока неизвестно сможет ли Шапаренко принять участие в поединке за Суперкубок Украины против "Шахтера". Пока врачи работают над его восстановлением.

Отметим, что для полузащитника игра против "Александрии" стала второй подряд пропущенной в чемпионате Украины. Также Николай не попал в заявку на матч против "Металлиста 1925" в Харькове.

Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" встретятся в поединке за Суперкубок Украины 22 сентября в 21:00 на НСК "Олимпийский".

Источник: https://www.ua-football.com/
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