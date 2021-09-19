Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
19 сентября 21, 12:28
Луческу - о победе над Александрией
Мирча Луческу
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Луческу рассчитывал на быстрый гол, однако его подопечные сумели вырвать победу лишь в конце встречи.
В матче восьмого тура чемпионата Украины киевское Динамо в последний момент вырвало победу над Александрией (1:0).

Эмоциями от этой встречи поделился главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

"Важные три очка. Мы начали подготовку к матчу сразу после Бенфики, ведь знали, что нам предстоит встретиться с хорошей командой. Не просто так Александрия набрала столько очков и демонстрировала хороший футбол, даже при том, что почти все матчи провела на выезде.

Эта команда очень мотивирована и агрессивна в позитивном смысле. Соперники оборонялись всей командой и выходили в быстрые контратаки. Для нас было важно забить быстрый гол, после которого поменялась бы ситуация на поле.

У нас были возможности для этого, но из-за расслабленности и расхлябанности в атаке мы их не реализовали. Чем больше времени проходило, тем больше мы спешили, суетились и ошибались, особенно в последнем пасе.

В такой игре есть заслуга и Александрии, они хорошо подготовились к матчу. Поэтому и были инциденты на поле, ведь они были не согласны с поражением. Накопившаяся усталость, эмоции и нервы привели к такой концовке.

Вратарь соперника находится в хорошей форме, сегодня он спасал во многих моментах. Так что считаю, что эти важные три очка заслуженно добыты нами", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Отметим, что исход этой встречи определил пенальти на 90+7-й минуте встречи, который реализовал Виктор Цыганков.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
"Динамо" добыло волевую победу над "Александрией"
Классическое дерби. "Шахтер" – "Динамо": где смотреть матч
Черноморец в драматичном матче обыграл Мариуполь
Шахтер минимально переиграл Монако
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей