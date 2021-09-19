Луческу - о победе над Александрией

В матче восьмого тура чемпионата Украины киевское Динамо в последний момент вырвало победу над Александрией (1:0).





Эмоциями от этой встречи поделился главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.





"Важные три очка. Мы начали подготовку к матчу сразу после Бенфики, ведь знали, что нам предстоит встретиться с хорошей командой. Не просто так Александрия набрала столько очков и демонстрировала хороший футбол, даже при том, что почти все матчи провела на выезде.





Эта команда очень мотивирована и агрессивна в позитивном смысле. Соперники оборонялись всей командой и выходили в быстрые контратаки. Для нас было важно забить быстрый гол, после которого поменялась бы ситуация на поле.





У нас были возможности для этого, но из-за расслабленности и расхлябанности в атаке мы их не реализовали. Чем больше времени проходило, тем больше мы спешили, суетились и ошибались, особенно в последнем пасе.





В такой игре есть заслуга и Александрии, они хорошо подготовились к матчу. Поэтому и были инциденты на поле, ведь они были не согласны с поражением. Накопившаяся усталость, эмоции и нервы привели к такой концовке.





Вратарь соперника находится в хорошей форме, сегодня он спасал во многих моментах. Так что считаю, что эти важные три очка заслуженно добыты нами", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.





Отметим, что исход этой встречи определил пенальти на 90+7-й минуте встречи, который реализовал Виктор Цыганков.



