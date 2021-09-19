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Спорт
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18 сентября 21, 12:31
Холифилд: Бой с Усиком будет сложным для Джошуа
Эвандер Холифилд
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Легендарный боксер считает, что украинец может победить чемпиона мира в хэвивейте.
 Именитый экс-чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе Эвандер Холифилд поделился своим мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа.

58-летний легендарный боксер считает, что британцу будет непросто в этом поединке, а также он предполагает, что Усик добьется успеха в супертяжелом весе.

"Это сложный боя для Джошуа. Раньше Усик выступал в крузервейте, теперь он выступает в хэвивейте. И единственный способ совершить этот переход – провести бой с супертяжем. А Усик выйдет в ринг против хорошего супертяжеловеса.




Это будет сложно, безусловно. Но знаете, что? Однажды я это сделал, сделал переход в хэвивейт, и я верю, что Усик тоже может это сделать.

Конкретных прогнозов я давать не буду. В этом поединке главное – уверенность. Если ты все будешь делать правильно, то обязательно одержишь победу", - рассказал Холифилд в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.


Напомним, бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Источник: https://korrespondent.net/
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