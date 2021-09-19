Петраков не вызвал в сборную Малиновского

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым объявил заявку команды на октябрьские матчи.





К поединкам отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины будут готовиться 25 футболистов.





Примечательно, что Петраков не вызвал в сборную хавбека Аталанты Руслана Малиновского. Причина отсутствия хавбека в заявке не называется.





В начале сентября появилась информация, что между специалистом и игроком возник конфликт: якобы Малиновский обиделся на Петракова из-за непопадания в состав команды на матч против Франции.





Также октябрьский сбор пропустят полузащитники Владислав Кочергин и Евгений Макаренко. Оба футболиста принимали участие в товарищеском поединке против Чехии (1:1).





Напомним, сбор национальной команды начнется 4 октября в Киев. Спустя пять дней Украины сыграет против сборной Финляндии, а 12 октября встретится с Боснией и Герцеговиной.



