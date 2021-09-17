Защитник сборной Украины получил страшную травму

Удачным вышел старт чешской Славии в групповом этапе Лиги Конференций. На своем поле пражане обыграли представителя немецкой Бундеслиги Унион 3:1.





Впрочем, встречу омрачила страшная травма Тараса Кочарабы.

Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе хозяев, но отыграть успел лишь 53-ри минуты. Именно тогда фулбек получил перелом кости черепа. Повреждение было настолько серьезным, что 26-летний футболист не смог самостоятельно уйти с поля. Его оттуда унесли на носилках сотрудники медицинской службы.





По сообщению пресс-службы Славии, у Кочарабы перелом скуловой дуги. Вернутся на поле защитник сможет не ранее чем через месяц-полтора. А это значит, что в ближайших поединках национальной сборной Александр Петраков не сможет рассчитывать на игрока.





Напомним, Тарас Качараба перешел в Славию в январе этого года. За национальную команду Украины защитник дебютировал 8 сентября в товарищеской игре против Чехии.



