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Спорт
Новости спорта
17 сентября 21, 12:32
Защитник сборной Украины получил страшную травму
Тарас Кочараба
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Тарас Кочараба сломал кость черепа и не смог доиграть поединок Лиги Конференций против немецкого Униона.
Удачным вышел старт чешской Славии в групповом этапе Лиги Конференций. На своем поле пражане обыграли представителя немецкой Бундеслиги Унион 3:1.

Впрочем, встречу омрачила страшная травма Тараса Кочарабы. 
 
Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе хозяев, но отыграть успел лишь 53-ри минуты. Именно тогда фулбек получил перелом кости черепа. Повреждение было настолько серьезным, что 26-летний футболист не смог самостоятельно уйти с поля. Его оттуда унесли на носилках сотрудники медицинской службы.

По сообщению пресс-службы Славии, у Кочарабы перелом скуловой дуги. Вернутся на поле защитник сможет не ранее чем через месяц-полтора. А это значит, что в ближайших поединках национальной сборной Александр Петраков не сможет рассчитывать на игрока.

Напомним, Тарас Качараба перешел в Славию в январе этого года. За национальную команду Украины защитник дебютировал 8 сентября в товарищеской игре против Чехии.

Источник: https://korrespondent.net/
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