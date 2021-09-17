Заря избежала разгрома, но проиграла Буде-Глимту

В матче первого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря отправилась в гости к Буде-Глимту из норвежского города Буде.





Неприятность случилась еще до стартового свистка – травму получил Жуниньо, заявленный в стартовом составе, и Скрипнику пришлось менять его на Снурницына.





С первых минут встречи игру под свой контроль взял действующий чемпион Норвегии. Уже на 3-й минуте Сольбаккен пробил по воротам Мацапуры, но голкипер спас. Затем был удар от капитана Буде-Глимта Сальтнеса, но мяч полетел выше ворот.





Первую половину тайма в целом игра была на равных в плане контроля мяча, но норвежцы чуть больше атаковали и наносили ударов по воротам, но Мацапура неплозо справлялся.





Постепенно команда Скрипника нащупала свой ритм и начала идти в атаку, но мяч не летел даже в створ ворот. Самый опасный момент – дальний удар Хомченовского, но мимо ворот. В конце первого тайма норвежцы едва не вышли вперед, но Мацапура сумел предотвратить гол.





В целом луганский клуб смотрелся неплохо и были надежды, что во второй половине встречи команда себя проявит, однако Заря умудрилась пропустить дважды уже на старте тайма.





На 48-й минуте Буде-Глимт заработал угловой, которым успешно воспользовался. Берг подал на Сальтнеса, который головой отправил мяч в сетку. А спустя минуту Заря вновь пропустила – молниеносная контратака норвежцев завершилась точным ударом Ола Сольбаккена.





Луганчане заметно стали нервничать после такого провала, начали нарушать и получать желтые карточки. Команда из Буде чувствовала себя комфортно и активно прессинговала, создавая все больше опасных моментов.





На 60-й минуте подопечные Скрипника имели все шансы отыграть один мяч, но вначале удар Громова был заблокирован, а затем и добивание от Кочергина. И сразу после этого норвежцы рванули вперед и вновь забили.





Игроки Зари ошиблись в защите около своей штрафной и потеряли мяч, чем успешно воспользовался Пеллегрино – Амали красивым ударом с левого края штрафной перебросил мяч за спину Мацапуре – 3:0.





А спустя 10 минут счет мог стать и вовсе неприличным, но после удара Сальтнеса в ближний угол Зарю спасла стойка.





Тренеры команд постепенно проводили замены, но картина игры не менялась – Буде-Глимт мощно прессинговал и атаковал, а Заря изредка пробиралась к штрафной соперника, но все же забить гол престижа удалось.





Уже в компенсированное время Артем Громов воспользовался 100-процентным моментом и отправил мяч в сетку. Финальный свисток зафиксировал победу норвежского клуба со счетом 3:1.





В следующем туре Заря на своем поле примет итальянскую Рому, а Буде-Глимт отправится в гости к болгарскому ЦСКА София. Матчи состоятся 30 сентября.





Буде-Глимт – Заря – 3:1





Голы: Сальтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрино, 60 – Громов, 90+1.





Буде-Глимт: Хайкин – Сампстед, Мое, Лоде (Хейбротен, 89), Бьоркан (Конрадсен, 79) – Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Берг, Сальтнес – Сольбаккен (Мугиша, 89), Ботхейм, Пеллегрино (Коомсон, 79).





Заря: Мацапура – Хомченовский (Алефиренко, 90+2), Вернидуб, Цвек (Имереков, 90+2), Снурницын – Назарина, Булеца (Лунев, 70), Кочергин – Аллахьяр (Кристиан, 70), Громов, Кабаев (Овусу, 90+2).





Предупреждения: Бьоркан (36) – Кочергин (52), Кабаев (54), Снурницын (59).



