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Спорт
Новости спорта
14 сентября 21, 12:25
Фрэнк Уоррен высказался о предстоящем поединке
Фрэнк Уоррен
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Уоррен считает, что украинский супертяжеловес имеет шансы победить британского чемпиона.
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, высказал свои мысли относительно предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и обладателем титулов в хэвивейте по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Усик - феноменальный крузер и он демонстрирует заоблачный уровень. Но вопрос в том, комфортно ли ему в хэвивейте. Я не могу ответить на этот вопрос для себя.

И один из самых главных вопросов для меня - сможет ли Джошуа реализовать свои преимущества в поединке против Усика. Он больше, сильнее и у него длинные руки, но если Усик обойдет его джеб, то это доставит Энтони много проблем.

Если Усик будет стоять на ногах после середины боя, то я буду беспокоиться за Джошуа. Мне кажется, что если итог боя определит решение судей, то Усик перебоксирует Джошуа", - рассказал Уоррен в комментарии You-Tube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усик - Джошуа пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур 25 сентября.

Источник: https://korrespondent.net/
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