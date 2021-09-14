Фрэнк Уоррен высказался о предстоящем поединке

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, высказал свои мысли относительно предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и обладателем титулов в хэвивейте по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.





"Усик - феноменальный крузер и он демонстрирует заоблачный уровень. Но вопрос в том, комфортно ли ему в хэвивейте. Я не могу ответить на этот вопрос для себя.





И один из самых главных вопросов для меня - сможет ли Джошуа реализовать свои преимущества в поединке против Усика. Он больше, сильнее и у него длинные руки, но если Усик обойдет его джеб, то это доставит Энтони много проблем.





Если Усик будет стоять на ногах после середины боя, то я буду беспокоиться за Джошуа. Мне кажется, что если итог боя определит решение судей, то Усик перебоксирует Джошуа", - рассказал Уоррен в комментарии You-Tube-каналу iFL TV.





Напомним, бой Усик - Джошуа пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур 25 сентября.



