"Заря" провела свой 600-й матч в чемпионате Украины

Этот поединок стал для "черно-белых" юбилейным, 600 в чемпионате Украины. Также поединок с "Рухом" — 300 выездной матч для луганчан в чемпионате страны. Кроме того, прервалась безничейная гостевая серия команды Скрипника в УПЛ, которая продолжалась 12 игр.





Об этом сообщает пресс-служба клуба.





Сейчас "Заря" идет на шестом месте в УПЛ с 11 очками в своем активе.





Следующий матч луганчане сыграют в Лиге конференций против норвежского "Буде-Глимт". Игра запланирована на 16 сентября, 22:00.



