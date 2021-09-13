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13 сентября 21, 13:07
"Заря" провела свой 600-й матч в чемпионате Украины
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В рамках седьмого тура УПЛ луганская "Заря" на выезде разделила очки с "Рухом" (1:1).
Этот поединок стал для "черно-белых" юбилейным, 600 в чемпионате Украины. Также поединок с "Рухом" — 300 выездной матч для луганчан в чемпионате страны. Кроме того, прервалась безничейная гостевая серия команды Скрипника в УПЛ, которая продолжалась 12 игр.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Сейчас "Заря" идет на шестом месте в УПЛ с 11 очками в своем активе. 

Следующий матч луганчане сыграют в Лиге конференций против норвежского "Буде-Глимт". Игра запланирована на 16 сентября, 22:00.

Источник: https://tribun.com.ua/
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