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13 сентября 21, 13:04
Бензема: Для Реала вчера был особенный вечер
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Форвард "Реала" Карим Бензема - о победе мадридцев над "Сельтой" (5:2) в первом матче после возвращения на "Сантьяго Бернабеу".
"Для нас это был особенный вечер из-за атмосферы и людей на трибунах. Первый матч получился немного странным, поскольку нам нужно привыкнуть к зрителям. Во втором тайме мы сделали то, что хотели, чтобы добиться победы.

Я всегда говорю, что мы нуждаемся в поддержке наших болельщиков: они дали нам все, и это проявилось во втором тайме. Думаю, что нам нужно больше работать в защите, чтобы не пропускать голы. Мы будем побеждать, забивая много и сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Мы должны работать и тренироваться. Самое главное – три очка.

Я в порядке, поскольку чувствую поддержку президента, главного тренера, партнеров по команде и болельщиков. Если мне удается помогать команде за счет голов и голевых передач, тогда я счастлив.

Винисиус – феномен: он молод, и мне очень нравится играть с ним. Он доказал, что всегда может играть за эту команду. Камавинга также молод, и он еще внесет свой вклад в команду. Модрич – один из лучших на своей позиции и дает нам многое на поле", - цитирует игрока клубная пресс-служба.

Источник: https://terrikon.com/
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