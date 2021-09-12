Харатин дебютировал за Легию

В матче седьмого тура чемпионата Польши Легия в гостях потерпела минимальное поражение от Шленска (0:1).





Участие в этом поединке принял украинский полузащитник Легии Игорь Харатин, для которого это была дебютная игра за польский клуб.





26-летний хавбек вышел на поле на 67-й минуте встречи, заменив Бартоша Слиша.





На тот момент счет на табло был 0:0, но Шленск забил гол на 84-й минуте поединка.





Отметим, что Харатин в этом поединке получил желтую карточку. Это произошло на 83-й минуте встречи.





На данный момент Легия имеет в своем активе шесть очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице Экстракласса.



