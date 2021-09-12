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12 сентября 21, 10:14
Харатин дебютировал за Легию
Игорь Харатин
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Украинец вышел на поле на 67-й минуте матча против Шленска.
В матче седьмого тура чемпионата Польши Легия в гостях потерпела минимальное поражение от Шленска (0:1).

Участие в этом поединке принял украинский полузащитник Легии Игорь Харатин, для которого это была дебютная игра за польский клуб.

26-летний хавбек вышел на поле на 67-й минуте встречи, заменив Бартоша Слиша.

На тот момент счет на табло был 0:0, но Шленск забил гол на 84-й минуте поединка.

Отметим, что Харатин в этом поединке получил желтую карточку. Это произошло на 83-й минуте встречи.

На данный момент Легия имеет в своем активе шесть очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице Экстракласса.

Источник: https://korrespondent.net/
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