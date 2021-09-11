Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
11 сентября 21, 11:15
Де Дзерби назвал цель Шахтера на сезон
Роберто Де Дзерби
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился мнением о задачах клуба на нынешний сезон.
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился мнением о задачах клубах на сезон.

По словам итальянца, "горняки" сосредоточены на том, чтобы завоевать чемпионство в УПЛ.

"Большинство команд в Украине ждут нас на своей половине поля, чтобы потом быстро контратаковать. Мы провели шесть матчей в чемпионате и могли выиграть их все. Мы победили в четырех из них при одном поражении и одной ничьей. Это меня разозлило, ведь мы должны были по максимуму набирать баллы. Если сейчас у нас нет 18 очков, то мы можем винить в этом только самих себя. В Италии некоторые команды также плотно закрываются, хотя есть и другие, у которых больше смелости. Но в целом футбол одинаков в любой стране".

"Играть в Лиге чемпионов престижно. Но для меня задачей номер один является победа в чемпионате. Нужно распределять свои силы так, чтобы чемпионат был в приоритете. Если команда привыкнет хорошо играть в чемпионате, она будет хорошо играть и в Лиге чемпионов. Мы живем в Украине и принимаем участие в первенстве Украины, поэтому победа в чемпионате - наша главная цель", - отметил Де Дзерби.

В рамках седьмого тура чемпионата Украины Шахтер сыграет против Днепра-1. Поединок состоится в субботу, 11 сентября. Начало встречи в 19:30.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Тренер "Челси" впервые встретил Абрамовича после победы в ЛЧ
Шахтер проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии
Франко Фода поделился ожиданиями от матча против Украины
Нуну Эшпириту Санту возглавил Тоттенхэм
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
УПЛ утвердила дату матча Динамо - Шахтер
Лента новостей