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Спорт
Новости спорта
10 сентября 21, 12:31
Дмитрий Чигринский стал игроком Ионикоса
Дмитрий Чигринский стал игроком Ионикоса
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Бывший защитник Шахтера и Барселоны Чигринский стал игроком Ионикоса.
Экс-центрбек Шахтера, Барселоны и Днепра Дмитрий Чигринский перешел в греческий Ионикос. Об этом сообщил агент Александр Панков.

Последним местом работы 34-летнего игрока был АЕК, за желто-черных Чигринский выступал с лета 2016 года. В июне Чигринский покинул команду из Афин.

Всего в его активе украинца 126 сыгранных матчей за АЕК, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Вместе с АЕКом футболист в сезоне 2017/2018 выиграл чемпионство.

В минувшей кампании на счету центрбека 24 игры во всех турнирах за греческий клуб. Также на счету опытного защитника 29 поединков в составе национальной команды Украины.

Ионикос в новом сезоне будет выступать в высшем дивизионе Греции. Первый матч команда из Никеи проведет 12 сентября против бывшего клуба Чигринского — АЕКа.



Источник: https://fanday.net/
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