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Спорт
Новости спорта
10 сентября 21, 12:24
Де Дзерби: Задача – оставить после себя более сильный Шахтер
Роберто Де Дзерби
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, в каком состоянии была команда во время его прихода в клуб.
«В прошлом сезоне «Шахтер» финишировал вторым с отставанием от «Динамо» на 11 очков. И не добился ни одной из поставленных целей. Поэтому я считаю, что пришло время для изменений.

Моей глобальной задачей будет оставить по окончании своей работы «Шахтер» более сильным по сравнению с тем, каким я его принял.

И для того, чтобы команда выросла в целом, нужно помогать расти молодым игрокам, чтобы они совершенствовались и стали настоящими футболистами», – сказал Де Дзерби.


Источник: https://ua.tribuna.com/
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