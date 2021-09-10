Де Дзерби: Задача – оставить после себя более сильный Шахтер

«В прошлом сезоне «Шахтер» финишировал вторым с отставанием от «Динамо» на 11 очков. И не добился ни одной из поставленных целей. Поэтому я считаю, что пришло время для изменений.





Моей глобальной задачей будет оставить по окончании своей работы «Шахтер» более сильным по сравнению с тем, каким я его принял.





И для того, чтобы команда выросла в целом, нужно помогать расти молодым игрокам, чтобы они совершенствовались и стали настоящими футболистами», – сказал Де Дзерби.



