Качараба: Жаль, что мы не удержали победу

Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в рамках товарищеского матча (1:1).





После поединка дебютант "желто-синих" Тарас Качараба прокомментировал этот результат.





"Не было похоже на то, что это - товарищеский матч, выдался боевой матч. Думаю, болельщикам он понравился. Жаль, что мы не удержали победу, но все было в наших руках.





Как я говорил перед игрой, чехи - боевая и хорошо физически подготовленная команда. Было видно, что во втором тайме нас уже покидали силы. За счет этого где-то Чехия и забила гол на последних секундах.





Думаю, усталость сыграла свою роль. Где-то усталость, возможно и то, что мы впервые вышли играть таким составом", - рассказал Качараба в комментарии телеканалу Футбол.





Футболист также высказался об игре дебютантов и рассказал, что для него значит впервые сыграть за национальную команду.





"Было много дебютантов. Считаю, что ребята зарекомендовали себя с хорошей стороны. Думаю, в будущем тренеру будет из кого выбирать игроков на сборы.





Для меня лично, для моей жены и семьи дебют в сборной - это масштабное событие, которое невозможно описать словами. С самого детства каждый мечтает сыграть за свою страну. Это что-то невероятное", - отметил Качараба.





Также защитник рассказал о том, как изменились его функции на поле после того, как был заменен Сергей Кривцов.





"У нас не было другого центрального защитника, поэтому Эдик, который при Александре Васильевиче когда-то игра на этой позиции, занял ее.





В перерыва решили, что после травмы Кривцова я пойду в центр - я один из старших в этой зоне, чтобы мог подсказывать ребятам в некоторых моментах. Весь второй тайм держались организации и плана игры, правда, кроме последних минут", - подытожил Качараба.



