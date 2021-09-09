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Спорт
Новости спорта
9 сентября 21, 12:01
Качараба: Жаль, что мы не удержали победу
Тарас Качараба
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Футболист отметил, что усталость повлияла на игроков в моменте с пропущенным мячом.
Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в рамках товарищеского матча (1:1).

После поединка дебютант "желто-синих" Тарас Качараба прокомментировал этот результат.

"Не было похоже на то, что это - товарищеский матч, выдался боевой матч. Думаю, болельщикам он понравился. Жаль, что мы не удержали победу, но все было в наших руках.

Как я говорил перед игрой, чехи - боевая и хорошо физически подготовленная команда. Было видно, что во втором тайме нас уже покидали силы. За счет этого где-то Чехия и забила гол на последних секундах.

Думаю, усталость сыграла свою роль. Где-то усталость, возможно и то, что мы впервые вышли играть таким составом", - рассказал Качараба в комментарии телеканалу Футбол.

Футболист также высказался об игре дебютантов и рассказал, что для него значит впервые сыграть за национальную команду.

"Было много дебютантов. Считаю, что ребята зарекомендовали себя с хорошей стороны. Думаю, в будущем тренеру будет из кого выбирать игроков на сборы.

Для меня лично, для моей жены и семьи дебют в сборной - это масштабное событие, которое невозможно описать словами. С самого детства каждый мечтает сыграть за свою страну. Это что-то невероятное", - отметил  Качараба.

Также защитник рассказал о том, как изменились его функции на поле после того, как был заменен Сергей Кривцов.

"У  нас не было другого центрального защитника, поэтому Эдик, который при Александре Васильевиче когда-то игра на этой позиции, занял ее.

В перерыва решили, что после травмы Кривцова я пойду в центр - я один из старших в этой зоне, чтобы мог подсказывать ребятам в некоторых моментах. Весь второй тайм держались организации и плана игры, правда, кроме последних минут", - подытожил Качараба.

Источник: https://korrespondent.net/
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