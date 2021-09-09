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Спорт
Новости спорта
9 сентября 21, 11:47
Корниенко: Свой гол посвящаю всей Украине
Виктор Корниенко
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Виктор Корниенко подвел итоги ничейного поединка с Чехией.
Защитник сборной Украины Виктор Корниенко подвел итоги ничьи с Чехией (1:1).

По словам украинского футболиста, команда расстроилась, что пропустила в концовке встречи, но, несмотря на это, игра была хорошей.

"Мы провели неплохой матч, учитывая то, что была ротация у нас. Я думаю, был неплохой опыт. И у нас моменты были, и у них моменты были. Но, конечно, самое обидное - пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать. Разберем ошибки и посмотрим, почему у нас так происходит. В целом, неплохая игра получилась".

Корниенко подробно высказался о пропущенном голе.

"Нужно смотреть повтор и разбирать точно, кто не добежал. Сейчас я могу сказать, что я мог выручить и в центре поля кто-то не добежал".

Виктор также поделился впечатлением о дебютном поединке за национальную команду.

"Мой гол? Это вдвойне приятно, когда ты мечтаешь просто дебютировать за национальную сборную, а когда забиваешь гол - это вдвойне приятно. Этот гол посвящаю всей Украине,", - отметил Корниенко в интервью Футбол 1.

Источник: https://korrespondent.net/
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