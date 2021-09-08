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Спорт
Новости спорта
8 сентября 21, 10:15
Свитолина проиграла Фернандес и покинула US Open
Элина Свитолина
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Украинка не смогла пробиться в полуфинал престижного турнира.
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.

В матче 1/4 финала наша соотечественница уступила 19-летней представительнице Канады Лейле Фернандес.

Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Фернандес. На счету украинки восемь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Лейла встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) - Арина Сабаленка (Беларусь).

Напомним, Открытый чемпионат США завершится 12 сентября. Призовой фонд турнира составят рекордные 57,5 млн долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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