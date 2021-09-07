Ковальчук: Шансов выйти на ЧМ-2022 очень мало

Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал ничейный результат "желто-синих" в матче против Франции (1:1) в рамках пятого тура отбора к чемпионату мира-2022.





"С французами хорошо играли, и ничья с ними вполне заслуженная. Франция за весь матч имела несколько моментов, да и у нашей команды тоже была возможность забить, когда Забарный не попал в ворота.





Жаль, что играем с чемпионом мира вничью, а при этом турнирная ситуация складывается таким образом, что в вопросе выхода в финальную часть мирового первенства не все от нас зависит.





Футболисты сборной Украины мало что давали Франции сделать. Увы, в одном из эпизодов наши защитники проиграли позицию, дав возможность побить. Если бы Украина добилась успеха во второй раз, то, конечно же, было бы поинтересней. Хотя после этого тактика была бы наверняка оборонительной.





Шансов выйти на чемпионат мира-2022 очень мало. Все пишут, что главным конкурентом Украины будет Финляндия, однако повторюсь: я думаю, что фаворитом номер один на второе место является Босния и Герцеговина", - приводит слова Ковальчука Meta-ratings.com.ua.



