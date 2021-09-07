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Спорт
Новости спорта
7 сентября 21, 14:01
Ротань: Никаких ожиданий от квалификации Евро у нас нет
Руслан Ротань
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Специалист прокомментировал предстоящий матч против Армении.
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча отбора на чемпионат Европы-2023 против Армении.

Специалист рассказал, в чем главная сила этой команды.

"Как и все южане, они хорошо чувствуют себя с мячом, это видно по их матчам, которые мы просматривали. При этом они неплохо атакуют и обороняются. Поэтому мы должны постараться лишить соперника их главного козыря.

Какие ожидания от квалификации? Никаких ожиданий у нас нет. Мы настраиваемся на каждую игру. В прошлом матче играли против Сербии (1:0 - прим.). Эту встречу уже забыли, завтра - ответственный матч с Арменией", - цитирует Ротаня пресс-служба УАФ.

Матч Украина - Армения состоится 7 сентября на стадионе Колос в Ковалевке. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

В данный момент команда Руслана Ротаня занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав три очка.

Источник: https://korrespondent.net/
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