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Спорт
Новости спорта
6 сентября 21, 10:56
Судьбу встречи Бразилия - Аргентина решит ФИФА
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КОНМЕБОЛ заявила о приостановке поединка.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выпустила официальное заявление о приостановке матча между сборными Бразилии и Аргентины.

Напомним, игру прервали из-за возможного нарушения правил карантина со стороны четырех игроков "альбиселесте". На шестой минуте встречи на поле появились бразильские полицейские, которые намеревались задержать Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джованни Ло Чельсо.

Дело в том, что эти игроки выступают за английские клубы. А согласно действующим в Бразилии правилам, прибывающие в страну из Великобритании должны оставаться на карантине 14 дней.

"По решению судьи матч, организованный ФИФА между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира чемпионата мира, приостанавливается. Арбитр и делегат встречи направят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие шаги.

Отборочные матчи чемпионата мира - это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этого учреждения", - говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

Источник: https://korrespondent.net/
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