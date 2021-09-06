Судьбу встречи Бразилия - Аргентина решит ФИФА

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выпустила официальное заявление о приостановке матча между сборными Бразилии и Аргентины.





Напомним, игру прервали из-за возможного нарушения правил карантина со стороны четырех игроков "альбиселесте". На шестой минуте встречи на поле появились бразильские полицейские, которые намеревались задержать Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джованни Ло Чельсо.





Дело в том, что эти игроки выступают за английские клубы. А согласно действующим в Бразилии правилам, прибывающие в страну из Великобритании должны оставаться на карантине 14 дней.





"По решению судьи матч, организованный ФИФА между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира чемпионата мира, приостанавливается. Арбитр и делегат встречи направят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие шаги.





Отборочные матчи чемпионата мира - это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этого учреждения", - говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.



