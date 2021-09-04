Шевченко: Мы хотели продлить контракт со сборной

Андрей Шевченко собрал пресс-конференцию, на которой объяснил причины своего ухода из сборной Украины.





"После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился",- объяснил свой уход из сборной специалист.





Напомним, Шевченко возглавлял национальную сборную Украины с 2016 года.



