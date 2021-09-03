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Спорт
Новости спорта
3 сентября 21, 08:04
Мбаппе покинул расположение сборной Франции и вернулся в ПСЖ
Килиан Мбаппе
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Звездный форвард пропустит матч отбора к ЧМ-2022 против Украины.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч пятого тура европейской квалификации к чемпионату мира-2022 против национальной команды Украины.

По информации издания L'Equipe, 22-летний футболист покинул расположение "трехцветных" из-за повреждения, полученного в поединке против Боснии и Герцеговины (1:1).

Отмечается, что обследование не выявило у Мбаппе серьезной травмы, однако врачи сборной решили не рисковать здоровьем игрока. Ситуацию обсудили с руководство ПСЖ, после чего Килиан отправился в расположение клуба.

Напомним, матч Украина - Франция пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 4 сентября.

Источник: https://korrespondent.net/
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