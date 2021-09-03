Мбаппе покинул расположение сборной Франции и вернулся в ПСЖ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч пятого тура европейской квалификации к чемпионату мира-2022 против национальной команды Украины.





По информации издания L'Equipe, 22-летний футболист покинул расположение "трехцветных" из-за повреждения, полученного в поединке против Боснии и Герцеговины (1:1).





Отмечается, что обследование не выявило у Мбаппе серьезной травмы, однако врачи сборной решили не рисковать здоровьем игрока. Ситуацию обсудили с руководство ПСЖ, после чего Килиан отправился в расположение клуба.





Напомним, матч Украина - Франция пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 4 сентября.



