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3 сентября 21, 07:45
Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Шахтер
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На матчи главного еврокубкового турнира "горняки" заявили сразу 30 футболистов.
Донецкий Шахтер огласил список футболистов, заявленных на групповой этап Лиги чемпионов-2021/22.

В заявку команды Роберто Де Дзерби по спискам А и Б попали 29 футболистов.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин*

Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио*, 11. Марлос, 14. Тете*, 15. Артем Бондаренко*, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков*, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

Игроки со звездочками возле фамилий ("*") попали в список Б.



Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграет против мадридского Реала, миланского Интера и молдавского Шерифа.

Источник: https://korrespondent.net/
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