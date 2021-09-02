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2 сентября 21, 10:59
Кунде удален в матче против Боснии
Сборная Франции дома принимает национальную команду Боснии и Герцеговины в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
Во втором тайме "трехцветные" остались в меньшинстве из-за удаления Жюля Кунде. Французский защитник сыграл грубо из-за чего арбитр встречи удалил игрока.
Стоит отметить, что судья поединка показал Кунде красную карточку только после просмотра VAR.
Напомним, в следующем поединке сборная Франции сыграет против Украины на НСК Олимпийский. Встреча состоится 4 сентября.
Источник: https://korrespondent.net/