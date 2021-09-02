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Спорт
Новости спорта
1 сентября 21, 11:32
Динамо отправило Жерсона Родригеса в аренду
Жерсон Родригес
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Футболист будет выступать в чемпионате Франции.
Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес проведет сезон-2021/22 в аренде.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", люксембургский футболист будет выступать за французский Труа. На данный момент этот клуб идет на последнем месте в Лиге 1.

Родригес в нынешнем сезоне отыграл три матча за Динамо, в одном из них он появился в стартовом составе.

Стоит отметить, что этим летом состав Труа пополнил украинский форвард Николай Кухаревич, но в последней день трансферного окна его отдали в аренду в бельгийский Левен.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало бразильского вингера Витиньо.

Источник: https://korrespondent.net/
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