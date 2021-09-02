Динамо отправило Жерсона Родригеса в аренду

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес проведет сезон-2021/22 в аренде.





Как сообщает пресс-служба "бело-синих", люксембургский футболист будет выступать за французский Труа. На данный момент этот клуб идет на последнем месте в Лиге 1.





Родригес в нынешнем сезоне отыграл три матча за Динамо, в одном из них он появился в стартовом составе.





Стоит отметить, что этим летом состав Труа пополнил украинский форвард Николай Кухаревич, но в последней день трансферного окна его отдали в аренду в бельгийский Левен.





Ранее сообщалось, что Динамо подписало бразильского вингера Витиньо.



