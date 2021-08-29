Зубковская - паралимпийская чемпионка Токио

Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль по прыжкам в длину на Паралимпийских играх в Токио.





Наша спортсменка выиграла финальный этап с результатом 5,54 м.





Результаты финала:





1) Оксана Зубковская (Украина) - 5,54

2) Сара Мартинес (Испания) - 5,38

3) Линда Хамри (Алжир) - 5,33





Стоит отметить, что Зубковская в 2012 году на Паралимпийских играх в Лондоне установила мировой рекорд, прыгнув на 6,60.



