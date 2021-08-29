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Спорт
Новости спорта
29 августа 21, 11:20
Зубковская - паралимпийская чемпионка Токио
Оксана Зубковская
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Украинка выиграла девятую золотую медаль для нашей страны. Спортсменка выиграла финальный этап с результатом 5,54 м.
Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль по прыжкам в длину на Паралимпийских играх в Токио.

Наша спортсменка выиграла финальный этап с результатом 5,54 м.

Результаты финала:

1) Оксана Зубковская (Украина) - 5,54
2) Сара Мартинес (Испания) - 5,38
3) Линда Хамри (Алжир) - 5,33

Стоит отметить, что Зубковская в 2012 году на Паралимпийских играх в Лондоне установила мировой рекорд, прыгнув на 6,60.

Источник: https://korrespondent.net/
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