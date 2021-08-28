Календарь Лиги чемпионов

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28 августа 21, 11:45
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УЕФА опубликовал календарь группового этапа.
УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер получил в соперники миланский Интер, мадридский Реал и Шериф, который представляет Молдову.

Подопечным Мирчи Луческу предстоит помериться силами с Баварией Мюнхен, Барселоной и португальской Бенфикой.

УЕФА опубликовал официальный календарь группового этапа. В первом туре "горняки" на выезде сыграют с Шерифом, а Динамо проведет домашний матч с Бенфикой.

Вашему вниманию полный календарь Шахтера в Лиги чемпионов:

15 сентября. 19:45 Шериф – Шахтер

28 сентября. 19:45 Шахтер – Интер

19 октября. 22:00 Шахтер – Реал

3 ноября. 19:45 Реал – Шахтер

24 ноября. 19:45 Интер – Шахтер

7 декабря. 22:00 Шахтер – Шериф

Вашему вниманию полный календарь Динамо в Лиги чемпионов:

14 сентября. 22:00 Динамо – Бенфика

29 сентября. 22:00 Бавария – Динамо

20 октября. 19:45 Барселона – Динамо

2 ноября. 22:00 Динамо – Барселона

23 ноября. 19:45 Динамо – Бавария

8 декабря. 22:00 Бенфика – Динамо

Источник: https://korrespondent.net/
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