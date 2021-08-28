Календарь Лиги чемпионов

УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.





Донецкий Шахтер получил в соперники миланский Интер, мадридский Реал и Шериф, который представляет Молдову.





Подопечным Мирчи Луческу предстоит помериться силами с Баварией Мюнхен, Барселоной и португальской Бенфикой.





УЕФА опубликовал официальный календарь группового этапа. В первом туре "горняки" на выезде сыграют с Шерифом, а Динамо проведет домашний матч с Бенфикой.





Вашему вниманию полный календарь Шахтера в Лиги чемпионов:





15 сентября. 19:45 Шериф – Шахтер





28 сентября. 19:45 Шахтер – Интер





19 октября. 22:00 Шахтер – Реал





3 ноября. 19:45 Реал – Шахтер





24 ноября. 19:45 Интер – Шахтер





7 декабря. 22:00 Шахтер – Шериф





Вашему вниманию полный календарь Динамо в Лиги чемпионов:





14 сентября. 22:00 Динамо – Бенфика





29 сентября. 22:00 Бавария – Динамо





20 октября. 19:45 Барселона – Динамо





2 ноября. 22:00 Динамо – Барселона





23 ноября. 19:45 Динамо – Бавария





8 декабря. 22:00 Бенфика – Динамо



