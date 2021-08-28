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28 августа 21, 11:45
Календарь Лиги чемпионов
УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер получил в соперники миланский Интер, мадридский Реал и Шериф, который представляет Молдову.
Подопечным Мирчи Луческу предстоит помериться силами с Баварией Мюнхен, Барселоной и португальской Бенфикой.
УЕФА опубликовал официальный календарь группового этапа. В первом туре "горняки" на выезде сыграют с Шерифом, а Динамо проведет домашний матч с Бенфикой.
Вашему вниманию полный календарь Шахтера в Лиги чемпионов:
15 сентября. 19:45 Шериф – Шахтер
28 сентября. 19:45 Шахтер – Интер
19 октября. 22:00 Шахтер – Реал
3 ноября. 19:45 Реал – Шахтер
24 ноября. 19:45 Интер – Шахтер
7 декабря. 22:00 Шахтер – Шериф
Вашему вниманию полный календарь Динамо в Лиги чемпионов:
14 сентября. 22:00 Динамо – Бенфика
29 сентября. 22:00 Бавария – Динамо
20 октября. 19:45 Барселона – Динамо
2 ноября. 22:00 Динамо – Барселона
23 ноября. 19:45 Динамо – Бавария
8 декабря. 22:00 Бенфика – Динамо
Источник: https://korrespondent.net/