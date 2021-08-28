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28 августа 21, 11:42
Свитолина вышла в финал турнира в Чикаго
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Чикаго.
В полуфинале украинская теннисистка обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон.
Чикаго, полуфинал
Элина Свитолина (Украина) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 6:1, 6:7, 6:3
Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время Свитолина выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейкпоинтов из 16.
Стоит отметить, что украинка впервые в текущем сезоне сыграет в финале.
В решающем поединке Свитолина сыграет против победительницы пары Ализа Корне (№68 WTA) - Варвара Грачева (№88 WTA).
Источник: https://korrespondent.net/